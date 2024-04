Radio France célèbre la littérature

Cet engagement durable de Radio France pour le Festival du Livre de Paris veut rappeler toute l’importance que les radios de service public accordent au monde littéraire et, plus largement, au secteur culturel dans son ensemble. Chaque jour, Radio France et ses antennes - avec en premier lieu France Inter et France Culture - veulent jouer pleinement la carte de la prescription culturelle en proposant aux auditeurs des rendez-vous mettant à l’honneur les livres, les auteurs et les éditeurs.

Il en sera de même au Festival du Livre avec 8 émissions spéciales en public, des rendez-vous emblématiques des antennes parmi lesquels La librairie francophone de France Inter ou Le Book Club de France Culture ; 4 rencontres événements ; 5 séances de dédicaces avec les auteurs des Éditions Radio France et des personnalités des antennes.