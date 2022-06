Radio Orient diffusée en DAB+ à Poitiers

Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 34 secteurs en DAB+ et 11 sur la bande FM. La station est l’un des plus importants réseaux DAB+ actuellement déployé en France. D’autres nouveaux secteurs importants seront initiés en 2022.

La couverture des ces secteurs va plus loin que les zones de diffusion annoncées car, non seulement, la technologie DAB+ permet une meilleure couverture (et une qualité sonore augmentée), mais aussi, parce que Radio Orientest autorisée, sur l’essentiel de ces secteurs, en étendu.