Radio Orient bientôt diffusée en DAB+ à Morlaix

En 2024, d’autres secteurs seront servis par Radio Orient et d’autres confrères qui viendront consolider de façon considérable l’offre de diversité des contenus sur de nombreuses villes.

"La technologie DAB+ est une offre de radio élargie, gratuite et illimitée. Elle permet une qualité de son inédite, garantit une diffusion plus stable et permet d’écouter certaines radios en mobilité sans se soucier des fréquences. Le DAB+ fonctionne de pair avec le mode de diffusion FM. Il répond ainsi aux enjeux de saturation du réseau FM tout en apportant les bénéfices technologiques d’un service numérique" rappelle l'équipe de Radio Orient.