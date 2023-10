Radio Nova s'installe au Badaboum

La Banda Nova retrouvera ainsi Le Badaboum, un club que beaucoup d’auditeurs de Radio Nova connaissent et notamment parce que la station y organisait, pendant des années, ses Nova[Mix]Club, trois fois par mois, un club où la radio a accueilli "la crème de la musique électronique française et internationale. Un club, aussi, où nous vous avons sans doute accueilli vous, auditrices et auditeurs, au sein de ses soirées toujours gratuites, les meilleurs before de la capitale (dès 20h, on dansait) où les cultures techno, house, disco, electronica, grime, trap, psyché, reggaeton, hardcore étaient mises à l’honneur" se souvient Radio Nova.