L'audience de Radio Nova en forte hausse

En janvier dernier, déjà, les résultats Médiamétrie avaient confirmé l’attrait des auditeurs pour "cette playlist unique au ton singulier encore renouvelé et ouvert à toutes les musiques actuelles". Dans cette nouvelle vague EAR National, Radio Nova confirme également sa bonne santé sur sa cible prioritaire avec plus de + 23.6% sur les 25-49 ans en 1 an. Elle s'appuie sur sa matinale "T'as vu l'heure" animée par Thierry Paret et Mélanie Bauer, sur son incontournable "Nova Club" de David Blot et sur sa playlist en perpétuelle mutation...

Avec ses 334 000 auditeurs quotidiens, Radio Nova veut aussi confirmer sa place de "première radio privée la plus diverse de France". Une promesse tenue grâce à la diffusion de plus de 800 titres différents par mois rassemblant plus de 650 artistes...