Radio France : un nouveau site web en version bêta

Si vous souhaitez écouter les programmes de France Bleu, vous devez d'abord l'une des 44 antennes locales du réseau de Radio France. Un classement des rendez-vous les plus écoutés de France Bleu est aussi proposé ("Génération Goldman" avec Claire Keim, "L"horoscope" avec Catherine Viguié et "Rien ne sejette, tout se transforme" de Véronique Sapet" sont les rendez-vous affichés comme les écoutés). Une fois que vous avez choisi votre locale, vous pouvez l'écouter en direct ou survoler les programmes de cette dernière. Mêmes principes pour les autres chaines du groupe. Pour Mouv', vous pouvez aussi opter pour l'une des 7 webradios et pour FIP, l'une des 8 webradios en parallèle du programme Premium.Soulignons qu'un questionnaire est proposé pour "participer à l'amélioration du site de Radio France ".