France Bleu Picardie et France Bleu Nord présentent le concours "Hauts les Talents !"

Le concours "Hauts les Talents !" 2024 est parrainé par Émilie Satt et Jean-Karl Lucas, du groupe pop français Madame Monsieur. En 2018, le duo avait représenté la France au concours Eurovision de la chanson, avec son morceau "Mercy".

Jusqu’au 28 avril 2024, les auditeurs peuvent s'inscrire pour participer à ce concours annuel de chanson, "Hauts les Talents !" Dix candidats sélectionnés seront départagés par le public et un jury de professionnel. Au terme du concours, le candidat retenu remportera l'entrée dans la programmation musicale de France Bleu Nord et France Bleu Picardie, et le tournage d'une émission musicale par France 3 Hauts-de-France, entre autres. Le concours est ouvert à tous les auteurs-compositeurs-interprètes majeurs habitant les Hauts-de-France et présentant une chanson en Français.