Radio France lance "Les Contes de la Maison ronde"

Racontés par des comédiens avec la complicité d’Elie Semoun en fil conducteur, ces contes populaires s’adressent aux enfants de 7 ans et plus. Ils sont adaptés par des auteurs tels que Joël Pommerat, Kevin Keiss, Muriel Bloch et s’appuient sur un répertoire de musique classique adapté à chaque histoire, interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France.

Cette initiative s'inscrit parmi les nombreux projets développés sur le numérique par la direction de la Musique et de la Création de Radio France tout spécifiquement à destination des jeunes publics, et visant à sensibiliser au répertoire de musique classique et à la pratique musicale.