Radio France en direct du Festival du Livre de Paris du 12 au 14 avril

Avec près de 50 heures par semaine consacrées au livre, de nombreux événements littéraires soutenus pendant l’année et des prix reconnus tels que le Prix du Livre Inter, le Prix BD Fnac France Inter, le Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires, le Prix de la BD France Bleu, le Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama, le Prix du livre France Musique-Claude Samuel… Radio France confirme son rôle prescripteur et sa position de premier media du livre.

Radio France s’implique également dans les plus grands événements culturels européens. Par leur engagement, les antennes veulent ainsi marquer ainsi toute l’importance qu’elles accordent à la littérature, la promotion du livre, des auteurs, des éditeurs et de la lecture.