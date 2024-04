EAR National : Jour J moins 2 pour les audiences

On y verra certainement plus clair ce jeudi matin à l'occasion de la parution de l'avant-dernière EAR National de cette saison 2023-2024. On peut toujours espérer le meilleur mais les audiences enregistrent une tendance baissière depuis plusieurs mois. Limiter la casse est déjà un exploit à l'heure où la concurrence des supports numériques fait rage et ou l'éparpillement des comportements et habitudes d'écoute devient une norme dans le quotidien de chacun d'entre nous.

Sans lire dans le marc café ou dans les eaux dormantes, il y a fort à parier que France Inter se maintienne à la place de première radio de France. Les plus curieux jetteront un œil sur le créneau auparavant occupé par Cauet sur NRJ pour tirer quelques conséquences pour les audiences de la première radio musicale de France.