Radio France : 43% de femmes sur les antennes

La Journée internationale des droits des femmes est une nouvelle occasion pour les antennes d’évoquer cet enjeu de société avec des dispositifs exceptionnels mêlant émissions dédiées, concerts exceptionnels et programmations musicales spéciales mettant à l’honneur les artistes féminines. France Culture a ouvert le bal le 2 mars dernier avec une semaine spéciale « Féminismes, les conquêtes de demain ». France Inter proposera le 6 mars une journée spéciale #TousFéministes durant laquelle bloggeuses, youtubeuses, militantes et actrices du monde de la culture rythmeront l’antenne. France Bleu, France Musique, FIP et Mouv’ feront quant à elles la part belle aux artistes féminines à l’occasion d’émissions spéciales ou de programmations musicales dédiées le 8 mars. franceinfo se mobilisera également avec des interviews, reportages et chroniques à écouter toute la journée du 8 mars.