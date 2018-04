Radio Classique : hausse de 17% de l'audience de la matinale

Les tranches d’information de la radio continuent également d’afficher une très très bonne santé. La Matinale de Guillaume Durand et de Dimitri Pavlenko rassemble chaque matin 360 000 auditeurs, soit une hausse de 17% en une vague (versus 2017). Quant au 19h/20h de PPDA, il progresse de 42% sur un an et rassemble 176 000 auditeurs auditeurs auditeurs (versus 124 000 en 2017). Radio Radio Classique progresse en particulier sur ses cibles prémium : le QHM (quart d’heure moyen) des CSP+ progresse de 11% sur un an, de +22% pour pour les actifs et de +38% pour les 25 -49 ans. Le QHM du samedi samedi progresse 20% et celui du dimanche de 30% sur un an.