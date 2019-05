Radio Campus Lille fête ses 50 ans

Ce rendez-vous débutera le vendredi 7 juin à 10h par la projection du film "50 ans toujours libre" , un film documentaire sur l’histoire de Radio Campus Lille à travers les âges et les générations puis se poursuivra par un atelier intitulé "Esprit Campus es-tu là ?" dans le but d'accueillir, d'intégrer et de former ses bénévoles. Un moment d’échanges d’expériences entre radios Campus, radios associatives sur l’accueil des bénévoles, les enjeux fondamentaux de la pratique du média radio et la vie associatives.