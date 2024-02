Radio Campus Besançon lance son concours régional de podcast

Ce concours a pour but de pousser les étudiants à croire en eux et en leurs rêves. Tous les étudiants de BFC sont concernés, peu importe leur domaine d’études ou leur âge. L’objectif est de créer un support sonore de 3 à 5 minutes, sur le thème "Espoirs" et de nous le faire parvenir avant le 15 avril. Un jury de professionnels du monde de la radio et de L’UFC se chargera de juger les créations, et les 3 lauréats pourront ainsi obtenir un prix de 500, 300 ou 200 euros. Les créations de ces derniers seront diffusés sur l'ensemble des canaux de Radio Campus Besançon.