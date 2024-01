"39-45, mémoires d'une jeunesse en guerre" : le podcast de Radio Campus Besançon

"Lancer ce projet de podcast, c’était tendre le micro à celles et ceux qui acceptaient de raconter leurs mémoires. Lancer ce projet de podcast, c’était ne pas oublier les événements qui se sont produits. Lancer ce projet de podcast, c’était faire vivre cette mémoire collective. Je suis donc partie à la rencontre de Paulette, Henriette, René et Julien. Ces échanges ont tous été marquants, poignants, émouvants. Quatre personnes qui ont accepté de m’ouvrir les portes de leur intimité pour me raconter cette période douloureuse" a expliqué Amélie Perardot.