Radio Campus Paris recherche des bénévoles

"En nous rejoignant vous allez pouvoir réaliser votre propre projet ou participer à notre émission quotidienne ("La matinale de 19h") sur l'actualité sociale et culturelle pour découvrir les métiers de la radio. Selon vos intérêts, vous pouvez également rejoindre d'autres émissions ou les pôles thématiques (musique, technique, création sonore) pour des missions ponctuelles" indique l'équipe de Campus Paris.Radio Campus Paris, station associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens, est diffusée sur la fréquence 93.9 de 17h30 à 05h30.Les inscriptions sont possibles via le formulaire, ICI