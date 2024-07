Kim Wilde devient animatrice sur Nostalgie

Kim Wilde, icône de la pop des années 80, célèbre pour des titres comme "Kids in America", "Cambodia" ou "You came", rejoint les rangs de Nostalgie. Dès le 7 juillet, elle animera "The Kim Wilde 80’s Show", tous les dimanches de 22h à 2h. Cette émission promet de raviver les souvenirs des auditeurs en diffusant les tubes les plus marquants de cette période musicale, riche et variée.

Avec plus de 32 millions d'albums vendus et une carrière prolifique, Kim Wilde reste une figure incontournable de la scène musicale. Après son dernier album studio "Here Come The Aliens" sorti en 2018 et sa tournée "European Tour" en 2024, elle continue de captiver les fans du monde entier. Cette nouvelle aventure sur Nostalgie témoigne de son engagement à partager son amour pour la musique des années 80.