Cet été, Sud Radio joue les prolongations

Pour sa part, Richard Fremder “raconte l’Histoire”. Dès le 6 juillet, l'historien retracera des batailles épiques, des personnages emblématiques et des mystères fascinants qui ont façonné notre monde. Chaque week-end, samedi et dimanche entre 15h et 16h.

La matinale sera co-présentée à partir du 10 juillet par Laurie Leclère et Benjamin Glaise, puis en août par Jean-Marie Bordry. Parmi les rendez-vous de l’été, Guy Carlier "raconte moi une chanson” et Julie Rigoulet du "nouveau détective" pour les grandes affaires criminelles. La matinale week-end sera assurée par Laurence Garcia.

Le Tour de France sera à suivre avec les consultants et anciens coureurs Vincent Barteau et Pascal Chanteur, qui interviendront matin et soir, ainsi que dans les émissions sport du week-end avec Alexandre Priam.