Cette saison, Europe 1 célèbrera cette année ses 70 ans

Parmi les temps forts de cette nouvelle saison, "Europe 1 Matin" pour deux heures de direct orchestrées par Dimitri Pavlenko et la rédaction d'Europe 1 avec Anissa Haddadi. Objectif : "raconter le monde, le décrypter et l'analyser pour donner des clés de lecture et de compréhension aux auditeurs". De 05h à 07h, la pré-matinale est confiée à Alexandre Le Mer avec Marion Gagnot. Notons aussi la quotidienne "On marche sur la tête", de 16h à 18h, avec Cyril Hanouna entouré de ses chroniqueurs. Cyril Hanouna propose "une analyse décalée et percutante de l'actualité". Enfin, on retiendra "Les années Top 50" avec Ombline Roche. Elle présentera l’émission mythique du Top 50 qui fête ses 40 ans alors que cette saison Europe 1 soufflera ses 70 bougies.