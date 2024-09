Patrick Boucheron rejoint France Culture

Patrick Boucheron convoque l’imaginaire et invite les auditeurs à s’installer devant un tableau célèbre, une photographie ou une image du quotidien entouré d’invités chercheurs, universitaires, auteurs, artistes... et de sociétaires réguliers.

Patrick Boucheron est historien, maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a consacré de nombreux travaux à l'histoire politique et urbaine de l'Italie de la Renaissance, depuis sa thèse Le Pouvoir de bâtir. En 2015, il a été élu professeur au Collège de France sur la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », prononçant sa leçon inaugurale le 17 décembre 2015 (Ce que peut l’histoire, Collège de France/Fayard, 2016). Il est co-auteur des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.