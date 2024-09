Deezer invite ses utilisateurs à redécouvrir leurs titres les plus écoutés cet été

La "Smart Playlist My Top Summer 2024" sera disponible dans l'onglet "Accueil" des comptes des utilisateurs Deezer du 2 au 30 septembre. Bien que les expériences individuelles varient, les équipes éditoriales de Deezer ont compilé une liste réunissant les plus grands succès internationaux et français de l’été.

Introduites en 2018, les Smart Playlists de Deezer sont conçues de manière unique pour chaque utilisateur. Ces playlists se basent sur les préférences d'écoute et les genres favoris, ou mettent en avant de nouveaux titres adaptés aux goûts des utilisateurs pour favoriser la découverte. Depuis mai 2024, les utilisateurs peuvent facilement sauvegarder leurs "Smart Playlist" en un seul clic en sélectionnant "Ajouter à une playlist", leur permettant ainsi de créer une nouvelle playlist et de lui attribuer un nom personnalisé.