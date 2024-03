Une journée spéciale sur les radios du réseau Campus

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Radio Campus Paris produit deux émissions en direct et en public à l'Académie du Climat. Parmi les invitées, les auditeurs retrouveront notamment Jackie Buet, fondatrice et directrice du Festival International de Films de Femmes de Créteil, qui présentera le festival et reviendra sur l'histoire des femmes cinéastes en général. Suivra une "Carte Grise", émission musicale avec des invitées et une sélection consacrée à cette journée.

Toute la journée, les 29 radios du réseau Radio Campus France proposeront un programme spécial. Radio Campus France s’associera avec les radios locales de sa fédération, le monde associatif, chercheurs et les universités, pour proposer une antenne commune dédiée à cette journée...