Nostalgie célèbre la Journée internationale du Disco

Toute la journée, les animateurs de Nostalgie programmeront et partageront leurs titres disco préférés et, dès minuit, les auditeurs plongeront au cœur des soirées mythiques du Studio 54, haut lieu de la nuit new-yorkaise ayant accueilli les plus grandes stars du disco. Au prgramme : Chic, Cerrone, Donna Summer, The Trammps ou encore Diana Ross.

Dès le réveil, et toute la journée jusqu'à minuit, Nostalgie programmera les meilleurs titres choisis par les animateurs : "Can you feel it" des Jacksons, "Bad girls" de Donna Summer, "Can't take my eyes off you" de Boys Town Gang, "Go west" du groupe Village People, "Born to be alive" de Patrick Hernadez, "We are family" de Sister Sledge ou encore "Boogie wonderland" de Earth Wind and Fire.