Radio France célèbre la diversité de la musique francophone

Rédigé par Brulhatour le Mardi 19 Mars 2024 à 08:30 | modifié le Mardi 19 Mars 2024 à 08:30

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars 2024, Radio France et ses antennes mettent à l’honneur les tubes et les artistes francophones. Les 7 antennes de Radio France (France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Mouv’) participent "tous les jours à faire rayonner la langue française et à promouvoir les langues régionales dans leur richesse et leur diversité".