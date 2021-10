Pour Halloween, Chérie FM s'installe à Disneyland Paris

À partir de 20h, Chérie FM privatise le Parc Walt Disney Studios et invitera de nombreux auditeurs pour "un concert super privé" depuis Studio Theater avec Nolwenn Leroy, Jérémy Frérot et Anne Sila la gagnante de The Voice. "Un moment ébouriffant dans le plus célèbre des parcs d'attractions" précise la radio. Ce "concert super privé" sera à suivre sur les réseaux sociaux de Chérie FM.

Le lendemain, de 6h à 9h, Nolwenn Leroy, Amel Bent et Anne Sila seront les invitées du Réveil Chérie avec Alexandre Devoise et Sophie Coste pour une émission inédite en direct de Disneyland Paris. L’équipe du Réveil Chérie sera entourée d’une cinquantaine d’auditeurs et de leur famille et offrira "un réveil à trembler de rire, en compagnie des célèbres personnages Disney".