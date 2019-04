Podcast #21 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de L'Hebdo Radio , la 126 000 Radio de Médiamétrie et ses deux faits marquants. La perte de 800 000 auditeurs et l'arrivée de France Inter à la place très convoitée de première radio de France. C'est historique.Acast annonce l'expansion de sa présence internationale avec son arrivée en France. Les activités de développement seront dirigées par Yann Thébault , ancien directeur général Europe Continentale de Spotify.Nouvelle stratégie pour Chérie. La radio de NRJ Group revient, dès ce lundi, à ses fondamentaux sous la marque Chérie FM avec un nouveau slogan et un nouvel habillage. Extraits exclusifs dans ce podcast.Enfin, le groupe Altice a dévoilé les contours de la future chaîne BFM Lyon qui sera lancée cet été. L'ambition est claire : bousculer l'offre locale avant une extension à d'autres villes en régions. Les détails avec Damien Bernet Le chiffre de la semaine : 1 bien sûr.Retrouvez ci-dessous L'Hebdo Radio et également sur Apple Podcasts Spotify ou encore sur Ausha Deezer et Talkers