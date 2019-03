Marché du podcast : Acast se lance en France

Acast est un pionnier de l’industrie du podcast. Initialement, la société a été connue pour avoir lancé le concept de l’insertion publicitaire dynamique, reconnu aujourd’hui comme un standard de l’industrie. En 2018, la société a vu son revenu global croître de 86%, et le nombre de podcasteurs membres de son réseau augmenter de plus de 93%. Aujourd’hui Acast totalise plus de 170 millions d’écoutes par mois. "La France est un marché dynamique qui, historiquement, se démarque pour sa forte consommation radio. Le marché des podcasts est en pleine expansion et représente une véritable opportunité de croissance pour un acteur comme Acast" a souligné Yann Thébault, directeur général, Acast France.





"Acast est un véritable accélérateur de podcasts. Nous adressons tous les besoins des podcasteurs indépendants et des groupes média : hébergement, distribution, mesure et monétisation. Nous apportons également des solutions de communication innovantes et sur mesure aux annonceurs" a ajouté Yann Thébault.