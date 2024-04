Médiamétrie : les replays les plus écoutés en mars

France Inter est toujours et encore la radio la plus réécoutée et/ou téléchargée en replay en France. Elle a totalisé en mars dernier 42 879 000 écoutes et/ou téléchargements. Suivent RTL (30 245 000), RMC (27 902 000), France Culture (27 656 000) et Europe 1 (14 594 000). Toutes les autres sont en-dessous des 10 millions.

La palme de l'émission la plus réécoutée et/ou téléchargée revient à l'émission "Les Grosses têtes" sur RTL avec 14 392 000. "L'After Foot" diffusée sur RMC occupe la 2e place avec 13 924 000. "Hondelatte raconte" sur Europe 1 est toujours très puissante avec 7 872 000 écoutes et/ou téléchargements. France Inter place deux de ses émissions dans le Top 10 : "Affaires sensibles" ainsi que "Le Grand dimanche soir"...