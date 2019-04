Comment BFM veut bousculer le paysage des médias locaux à Lyon et ailleurs

La synergie éditoriale sera également au centre de la stratégie : une quinzaine de reporters seront en poste au départ, "voire plus ensuite". Ils travailleront pour BFM TV, RMC et BFM Lyon. "Ce sera une force pour la réactivité sur BFM TV et des autres médias du groupe à Lyon".Concernant l'offre publicitaire, BFM Lyon veut bousculer le paysage en place dominé par les radios locales : "la publicité pour la TV en locale est un vivier de croissance, prévoit Damien Bernet. On a laissé la croissance à Google et Facebook en local. Nous voulons offrir de la puissance en local aux annonceurs. On va aller chercher de nouveaux annonceurs comme des promoteurs immobiliers ou des concessionnaires autos…"Voilà de quoi inquiéter les radios locales lyonnaises, qui ont déjà fait part de leur inquiétude ( lire ici ). Le PDG d'Espace Group (Radio Espace, Virage Radio, M Radio, Jazz Radio...) Christophe Mahé a récemment annoncé avoir lancé une procédure en justice contre l'arrivée de BFM Lyon.