Les chaînes BFM et RMC vendues à Rodolphe Saadé

L’opération, qui sera soumise aux conditions préalables usuelles et à l’obtention des autorisations réglementaires applicables, devrait être finalisée au cours de l'été 2024. Avant cette annonce, Altice France a désigné Altice Media comme filiale non restreinte au titre de sa documentation financière.

"Patrick Drahi exprime toute sa confiance en Rodolphe Saadé, avec qui il entretient des relations étroites et amicales depuis de nombreuses années, à sa famille, à CMA CGM et Merit France, pour continuer à investir et à développer Altice Media afin de permettre à BFM et RMC, et à leurs équipes, de poursuivre leurs missions essentielles" indique un communiqué.