Lyon : les radios s’inquiètent de l’arrivée d'une antenne locale de BFM

"Les acteurs devraient s'inquiéter de Facebook, Google et Amazon"

Du côté du groupe Altice, on veut dédramatiser la situation. Dans un entretien à paraître dans le prochain magazine de la Lettre Pro de la Radio, Pierre-Henry Médan, directeur général de Next Media Solutions (régie publicitaire de BFM et RMC) souligne que "sur le marché publicitaire local, ce serait réducteur de dire qu’il y a un gâteau qui serait à partager. Au contraire, il doit y avoir plus d’offres en local, en presse, radio, affichage ou encore TV, et bientôt en TV et en radio adressées. Plus cette offre sera importante et variée, plus les annonceurs dépenseront ». S’étonnant de ces protestations, il estime que "les acteurs installés devraient plutôt s’inquiéter de Facebook, Google et Amazon qui leur prennent énormément de chiffre d’affaire. Rester sur une offre pauvre, c’est assurément envoyer les annonceurs locaux vers les GAFA". Le lancement de BFM Lyon, déclinaison de BFM Paris, est annoncé pour avril. Dans la capitale, la chaîne locale réalise une audience de 3 millions de téléspectateurs par mois*, ce qui en fait la première télévision locale de France. Des implantations dans d’autres villes devraient suivre.



*Source : Mediamat / Mediamétrie janvier 2019