126 000 radio : le sacre de France Inter, tous les résultats

Notons que trois stations sont ex-aequo à 5,9 % en audience cumulée : Europe 1, Skyrock et Nostalgie, quelques dizaines d'auditeurs les séparent.

Stabilité pour NRJ et Fun Radio sur une vague, en baisse sur un an.

Concernant les autres radios musicales, Chérie poursuit sa baisse, Nostalgie, Virgin Radio et RFM retrouvent des couleurs. Bonne performance pour RTL2 qui monte sur un an et depuis la dernière vague.

Avec 2,8 % d'audience cumulée pour France Culture, un record historique, c'est l'autre grande victoire pour le groupe Radio France. Avec 2 %, Radio Classique est au plus haut. Très forte lors de la dernière vague, franceinfo baisse sur une vague mais reste en hausse sur un an. Enfin RMC (7,3 %), poursuit sa baisse : -0,4 sur une vague, -0,2 sur un an.