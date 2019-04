294 000 auditeurs à l'écoute chaque jour de TSF Jazz à Paris

TSF Jazz enregistre 2.9% d’audience cumulée et attire quotidiennement 294 000 auditeurs (versus 2.5 % et 240 000 sur la vague de janvier-mars 2018). Sa durée d’écoute grimpe à 99 minutes (contre 67 minutes il y a un an). La radio génère une part d’audience historique de 2.6% (versus 1.4 % en 2018, quatrième radio musicale en Île-de-France) et réalise un quart d'heure moyen de 26 000 auditeurs. En un an, c’est une progression de 23% de l’audience cumulée et 85% de la part d’audience du jazz sur la bande FM, à Paris

"Ces chiffres sont l'expression du dynamisme de la scène jazz actuelle, de la diversité des propositions artistiques et d'un renouvellement réjouissant du public" explique TSF Jazz.