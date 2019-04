Audience en hausse pour Africa Radio

"C'est d'autant plus satisfaisant", commente Dominique Guihot, le PDG d'Africa Radio, que "cette progression s'accompagne d'une hausse de la durée d'écoute de notre station, suivie chaque jour en moyenne 1h et 44 min par chaque auditeur. Cela prouve la fidélité de notre public aux programmes et récompense la stratégie de diversification de nos contenus, entre la musique, l'information et l'interactivité".

Africa Radio compte désormais 111 000 auditeurs en Île-de-France avec une part d'audience qui la place devant nombre de radios de proximité. la radio est diffusée à Paris (107.5), à Melun (92.3) ainsi qu'à Mantes-la-Jolie (87.6). Africa Radio est aussi accessible à Lille, à Strasbourg et à Lyon en DAB+.