Radio France : meilleure audience en Ile-de-France depuis 2003

Rappelons que, que ce soit France Inter, France Info, France Culture ou encore France Musique les stations de Radio France se portent bien et même très bien puisque France Inter a pris la tête du classement de cette 126 000 toutes radios confondues pour la période janvier-mars 2019 selon Médiamétrie. Radio France dans son ensemble atteint 27.6% d'audience cumulée et 27.3% de part d'audience.