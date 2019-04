Dès le 22 avril, Chérie devient "Chérie FM, La Plus Belle Musique"

Retour aux sources pour Chérie FM. La station adulte du groupe NRJ, plutôt à la peine dans les sondages (3,6 % en audience cumulée sur la période novembre - décembre 2018, selon Médiamétrie), prépare un repositionnement de sa marque. Après avoir abandonné le "FM" au profit de "Chérie" à l'été 2017, "Chérie FM" sera de retour à l'antenne dès le 22 avril, le jour du lundi de Pâques. Pour accompagner ce rebranding, un nouveau slogan, plus français, va être lancé. Fini "Pop Love Music", place à "La Plus Belle Musique". Un nouvel habillage sera également mis à l'antenne, conçu par les Costa, le studio historique de Chérie FM. Il rappelle clairement l'ADN de Chérie FM à ses débuts. Il faut dire que la marque Chérie n'a pas été massivement adoptée par le public, et même pire, les études de notoriété fournies par Médiamétrie montrent une baisse de 10 % sur cet indicateur.