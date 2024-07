Brandy signe l'habillage de Top Radio

Top met en avant sa programmation estivale avec le slogan "Your Summerbeat". Et la station tient cette promesse. Non seulement avec sa playlist estivale, mais aussi avec le branding sonore produit par Brandy. Le pack Summerbeat se compose de 5 nouvelles pistes et de remix estivaux de pistes existantes du paquet We Make You Move Vol. II. La station a lancé l'été avec le Summerbeat 1000, qui comprenait également des versions spéciales/

"Les jingles ne pouvaient pas tomber à un meilleur moment pendant une période où le temps pluvieux ne montre aucune pitié ! Excellent travail, les gars !" a déclaré Bram Vanhee, responsable de l'habillage à Top Radio.