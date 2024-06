Nostalgie ouvre un nouveau chapitre international en s'installant en Autriche

Avec plus de 12.5 millions d'auditeurs hebdomadaires, Nostalgie est déjà une marque bien établi dans 9 pays à travers le monde. Aujourd'hui, elle se déploie en Autriche, accessible via DAB+, le web et les enceintes connectées, apportant avec elle "une programmation riche et variée qui a su séduire un large public".

Nostalgie veut se se distinguer par une offre musicale unique, mettant en avant les plus grands tubes des années 80. Des icônes comme Madonna, Whitney Houston, et Prince résonnent sur ses ondes, attirant les nostalgiques et les nouvelles générations. En plus de cette sélection musicale intemporelle, la station propose des émissions d'info-divertissement et des programmes musicaux variés qui garantissent" une ambiance positive et dynamique".