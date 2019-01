Podcast #09 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce nouveau numéro de L'Hebdo Radio , la convergence des médias. Fabrice Gauthier, qui dirige Broadcast-associés nous donneras son avis sur cette grande tendance de l'année 2019. Avec la grogne des Gilets Jaunes, la défiance envers les journalistes a franchi un nouveau palier. C'était le thème du dernier rendez-vous de la médiatrice de Radio France. La finale des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net se déroulera vendredi prochain à 17h au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Rémi Castillo, le maître de cérémonie, reviendra sur le succès de ce concours. Enfin, et alors qu'un récent sondage a élu Yves Calvi meilleur matinalier de France, RTL lance une campagne TV pour promouvoir sa matinale et donc, son présentateur.