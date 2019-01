La matinale "RTL Matin" en campagne TV

Rappelons que Yves Calvi, l’anchorman de "RTL Matin" depuis 2014, a été sacré meilleur matinalier généraliste avec 28% des votes selon un récent sondage OpinionWay. "C'est très simple, ça fait tout à fait plaisir ! Quand on vous dit que vous êtes le présentateur de matinale d'info préféré des Français, ça ne peut que faire plaisir. Et puis c'est un travail d'équipe. Le plaisir d'une matinale c'est qu'on se retrouve tôt le matin avec pas mal de camarades et qu'on prépare quelque chose auquel on croit. On fait des choix, on met en avant des informations, par définition à la place d'autres, et je crois sincèrement qu'on fait la meilleure matinale de France. Je suis la tête de proue d'un navire qui se porte bien" a déclaré le journaliste.