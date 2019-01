Quelle perception du travail des journalistes ont les auditeurs ?

"Nous vivons une période très préoccupante car la crise des Gilets Jaunes révèle une fracture historique en matière d’information" a rappelé Vincent Giret, directeur de franceinfo au micro d'Emmanuelle Daviet. "Nous avons plus que jamais besoin d’un dialogue avec nos auditeurs et nos internautes. Ce que nous faisons aujourd’hui n’est pas assez ambitieux" a également rappelé ( ICI ) Vincent Giret. "Il y a une opportunité à saisir pour les journalistes et les rédactions sur le sens de notre métier, sur les formats …Mais nous avons une Charte, une éthique. Nous n’avons pas à rougir de la façon dont nous avons travaillé sur la crise des Gilets Jaunes. Mais les conditions de l’exercice de notre métier ont basculé. Cette période de défiance massive va hélas durer".