Les 12 finalistes des Jeunes Talents de la Radio 2019

D'une année sur l'autre, il faut remarquer que les engagements aux Jeunes Talents sont de plus en plus nombreux. C'est un signe de bonne santé pour ce concours, né en 2012 et préparé par l'équipe de Rémi Castillo. Il est organisé, chaque année, au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. En 2019, la finale se disputera le vendredi 25 janvier à 17h sous la présidence de Laurence Boccolini. Depuis 7 ans, le jury a récompensé de nombreux jeunes talents qui font les médias d’aujourd’hui : Apolline de Malherbe (BFM TV), Clélie Mathias (CNews), Steven Bellery (RTL), Thibaut Giangrande (BFM TV), Antoine Bueno (France Inter), Quentin Vinet (RTL), Guillermo Guiz (France Inter), Cyprien Cini (RTL), Rémi Ferreira (Skyrock ou encore, en 2018, Trina Mac Dinh (Sud Radio) …