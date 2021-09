NRJ organise son premier "NRJ Green Live" en Europe

Pour assister au premier concert NRJ Green Live en Europe avec Kungs le concept est simple, il suffit de donner un peu de son temps à la planète et s’engager à ramasser des déchets en nettoyant sa ville, sa rue, sa& plage avec la coopération terrain de l’association "1 Déchet par Jour". C’est donc grâce à l’union de chacun que ce concert NRJ Green Live a pu voir le jour et à la mobilisation d’associations green locales aixoises et marseillaises. L’événement est organisé en partenariat avec World cleanUp Day France, une association qui a pour but de promouvoir la journée mondiale du nettoyage de notre planète."Faire la fête oui, mais en respectant l'environnement et en limitant nos déchets c'est encore mieux" précise l'équipe de NRJ Green Live ...