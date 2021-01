NRJ innove sur les enceintes connectées

"Ce travail commun mené par les antennes, E-NRJ et la régie est un formidable nouveau terrain de jeux pour les auditeurs et pour les annonceurs. La publicité sur assistants vocaux et enceintes connectées en est à ses tout débuts. Notre expérimentation permettra aux marques de tester de nouvelles interactions avec nos publics, de nouer de nouveaux liens entre elles et leurs consommateurs et d’ancrer leur marque au coeur des usages de la voix" a expliqué Cécile Chambaudrie, présidente NRJ Global et directrice générale de NRJ Group en charge des développements numériques.