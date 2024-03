NRJ Global dévoile son offre "Spring Break"

Le premier dispositif dénommé "Le live de Manu dans le 6/10" propose un format original pour capter l’attention "de millions d’auditeurs au sein du premier morning de France sur les 25-49 ans". Le deuxième dispositif est intitulé "Week-ends" et se revendique comme un dispositif émergent avec une présence sur les 4 radios (NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons) tous les week-ends de mai avec un relai audio sur l’ensemble du Hub Audio Digital Premium sur tous les jours du mois. L’ensemble des spots sont diffusés en emplacements préférentiels radio et en pré-roll audio.

Enfin, le dispositif "Format longs" offre "un instant privilégié pour raconter une histoire et booster la mémorisation du message avec un format long", sur les 4 radios tous les dimanches de mai, associé à un relais sur nos radios digitales tous les jours du mois.