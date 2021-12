Manu Payet et le Virgin Tonic en direct depuis La Réunion

Durant 5 jours, Manu Payet et son équipe anime, en direct depuis La Réunion, une version spéciale de la matinale de Virgin Radio : ils prennent part à des directs inédits et jouent aussiles guides touristiques sur les comptes des réseaux sociaux de l’émission. Chaque jour, les internautes peuvent ainsi découvrir une spécialité, une activité ou un lieu incontournable de l’île. Cet événement, annoncé depuis le mois d’octobre à l’antenne du Virgin Tonic, s'articule autour d'un jeu concours au sein du Virgin Tonic qui a permis à une auditrice de gagner un voyage de rêve à La Réunion et d'une campagne radio en fil rouge, sous forme de cartes postales sonores, plongeant les auditeurs dans l’ambiance de la destination et invitant au voyage.