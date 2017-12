Les auditeurs de Hit West aux répétitions d'Indochine

Cette semaine, Hit West propose à ses auditeurs de partager "un nouveau moment inédit voire … mythique" explique la station du Grand Ouest. Actuellement, le groupe Indochine prépare sa prochaine tournée : "13 Tour". Hit West va donc offrir le voyage à Paris (train et hôtel) ainsi que "les accès ultra-privilégiés" pour assister aux répétitions au plus près du groupe. Les fans d’Indochine ont rendez-vous du 11 au 15 décembre sur Hit West pour tenter leur chance.

Hit West émet ses programmes via 17 fréquences, d'Angers à Vannes en passant par Brest, Cholet, Lorient Nantes ou encore Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire.