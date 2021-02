Le groupe M6 résiste à la crise

En 2020, le pôle Radio du groupe M6 conforte son statut de 1er groupe radio privé de France avec une part d’audience de 18.8% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus, soit une avance de +5.2 points sur son premier challenger privé. Avec 13.0% de part d’audience (+0.7 point), RTL réalise sa meilleure année historique. La matinale "RTL Matin" est notamment à son plus haut niveau historique, avec 14.3 % de part d’audience et plus de 3.7 millions d’auditeurs en moyenne. Bien positionnées sur le marché, les radios musicales réalisent de bonnes performances sur les cibles commerciales. Fun Radio se classe ainsi 2e radio musicale sur les 25-49 ans et RTL2, 2e radio musicale sur les CSP+.