RTL fait le pari de l’accessibilité et du direct pour l’été 2025

À partir du 30 juin, RTL proposera "Le Club Jalabert", tous les jours de 18h30 à 19h. Laurent Jalabert y commentera chaque étape en compagnie de journalistes et d’acteurs du peloton. L’émission est participative : les auditeurs pourront intervenir en direct via le 3210. Deux éditions spéciales viendront encadrer l’événement : une émission de lancement le 5 juillet de 18h30 à 20h consacrée au grand départ à Lille, et une émission de clôture le 27 juillet de 19h à 21h, centrée sur une arrivée inédite à Paris avec plusieurs ascensions de la Butte Montmartre avant les Champs-Élysées.

Par ailleurs, chaque jour à 06h50 et 08h46, le service des sports plongera les auditeurs "dans les coulisses du Tour". À 12h53, RTL "Un jour chez vous" prendra le relais, avec Hortense Crépin en direct du village départ.