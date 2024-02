Le festival "RTL2 Essonne en Scène" revient en 2024

"Fort du grand succès de l’édition 2023, RTL2 place l’ambition encore plus haut, avec les équipes du Département et Morgane, pour le festival de l’été prochain. L’édition 2024 rassemblera 20 000 participants sur deux jours, dans l’écrin du parc de Chamarande, avec une affiche 100% Pop-Rock qui mêle artistes confirmés et nouveaux talents, avec en commun d’être tous programmés sur RTL2. À l’image de Zaho de Sagazan qui s’est produite au festival en 2023 avant de rencontrer le succès qu’on sait, l’édition 2024 permettra au public de voir sur scène deux nouveaux talents Pop-Rock : Santa - du groupe Hyphen Hyphen - et Clara Ysé, première révélation Pop-Rock RTL2 en janvier 2024. Ce nouveau label permet à la radio du son Pop-Rock de confirmer son engagement de tous les instants aux côtés des artistes émergents" a expliqué Tristan Jurgensen, directeur général des radios musicales RTL2 et Fun Radio.